Pescara, Sebastiani: "Non tutti i club sono attrezzati per attuare il protocollo sanitario"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, intervenuto ai microfoni di Tg8 Sport, ha ribadito la sua volontà in merito alle sorti del campionato: "La B vuole terminare la stagione. Ribadisco il mio pensiero, possiamo anche ripartire tra qualche mese ma in tutta sicurezza. La priorità è la salute. Il protocollo sanitario della Figc è fatto benissimo. Non tutti i club cadetti, però, sono attrezzati per attuarlo. Servirà un’applicazione a scaglioni”.