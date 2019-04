Pescara, Sebastiani: "Pareggio giusto, ma ci vuole più coraggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Verona: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, il Verona ha creato tante palle gol e Fiorillo ha fatto almeno quattro parate importanti. Il Verona è stato costruito per vincere. Noi commettiamo gli stessi errori, segniamo e poi pensiamo di poterlo portare fino alla fine. A un certo punto non riuscivamo ad uscire, poi il mister ha fatto un paio di cambi e alla fine col 3-5-2 abbiamo giocato meglio, il Verona è anche calato un pò e abbiamo avuto le nostre occasioni. Il risultato è giusto, sono contento perchè un punto contro il Verona è un buon punto anche se potevamo fare di più".

Su Sottil e Bettella: "Non è la risposta a chi ha criticato il mercato di gennaio. Tutti parlano dei giocatori che nemmeno sanno dove sono di casa. Sono due ragazzi giovani che stanno facendo bene, per noi è una soddisfazione e non dobbiamo rispondere a nessuno".

Sui tifosi: "Oggi la curva abbia dimostrato che cosi è una curva importante che si è fatta sentire tutta la partita. Ha ricordato un ragazzo che non c'è più, però è chiaro che se vuoi spingere la squadra ci vuole lo stadio pieno. In altri stadi ci sono sempre questi numeri, non solo se ci giochiamo i playoff. Il pubblico è il dodicesimo uomo se è sempre cosi come oggi".

La sofferenza del Pescara è solo per via dell'atteggiamento? "Si, credo di si. Ci vuole coraggio in tutte le cose, a un certo punto il proprietario del pullman non sia voluto entrare, a momento parcheggiava pure il pullman davanti alla porta”, riporta Tuttopescaracalcio.com.