Pescara, Sebastiani: "Parlato con la ASL locale, acquisteremo i tamponi

vedi letture

Come riferisce il Corriere dello Sport, in merito alla possibile ripresa degli allenamenti, che dovrà essere preceduta da vari test medici, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani si è così espresso: "Abbiamo interpellato la Asl di Pescara e abbiamo avuto rassicurazioni sulla disponibilità dei tamponi che la società ovviamente acquisterà. Noi, senza interferire con la disponibilità che deve esserci per i cittadini comuni che devono essere sottoposti a tamponi, siamo certi che non avremo problemi nella reperibilità dei dispositivi".