Pescara, Sebastiani: "Pillon ce lo teniamo stretto, è poco sponsorizzato"

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla così a Il Messaggero del tecnico abruzzese: "Pillon ce lo teniamo stretto, è poco sponsorizzato, ma non è una sorpresa per nessuno in B. La clausola per il rinnovo? La metto da diversi anni, da esercitare entro il mese di febbraio. Perché i club di B non possono permettersi più contratti pluriennali. Siamo molto soddisfatti del mister. Ne parlerò con Leone e Repetto, di cui mi fido ciecamente. Il tecnico è contento di stare qui e non credo abbia problemi a restare".