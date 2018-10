Pescara, Sebastiani: "Pillon? Lo terrei a vita con noi"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul primato della formazione di Pillon dai microfoni di TGR Abruzzo: "Felice per il primato, e pensare che un anno fa certi giocatori, come Memushaj, non erano ritenuti buoni da qualcuno per la serie B, ha detto al microfono di Ciro Venerato riferendosi a Zeman. Pillon? Per una società piccola come la nostra è difficile impegnarsi a lunga scadenza, ma se fosse per me un tecnico come lui lo terrei a vita".