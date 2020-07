Pescara, Sebastiani: "Primo tempo molto bello. Raccolto un buon punto"

vedi letture

Dopo l'1-1 del suo Pescara all'Adriatico contro il Frosinone Daniele Sebastiani ha commentato il match dai microfoni di Rete8: "Un buon punticino contro una grande squadra, c'è rammarico per il primo tempo molto bello contro una squadra che doveva essere una corazzata per la A. Secondo me gli arbitri della zona non dovrebbero arbitrare le squadre delle città vicine. Gli arbitri possono sbagliare come i giocatori in campo. Condizione fisica? Questi ragazzi sono alla frutta come tutti. Se andiamo a vedere tutte le squadre sono messe male: sono stati 2 mesi a casa, non si sono allenati come si deve e giocano in giorni ravvicinati. Teniamoci questo punto stretto e andremo a Trapani per tirare il meglio. Futuro? Pensiamo ad uscire da questa situazione, non possiamo parlare di futuro se non sappiamo come finirà questo campionato. Credo che se a settembre non dovessero riaprire gli stadi possiamo anche chiudere il calcio perché non ha senso".