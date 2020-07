Pescara, Sebastiani: "Punto importante. Arbitro condizionato dalla panchina del Venezia"

Anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani si mostra soddisfatto per il pareggio ottenuto sul campo del Venezia. Intervenuto a Rete8, il presidente ha così commentato la gara: "Meglio il secondo tempo rispetto al primo, siamo entrati in campo timorosi e abbiamo lasciato la palla troppo tempo nei loro piedi. L'espulsione mi sembra ingiusta, l'arbitro può sicuramente sbagliare ma ha subito il condizionamento della panchina del Venezia. Il punto guadagnato, comunque sia, è molto importante"

Sulla classifica

"Dobbiamo sempre giocare per vincere e non dobbiamo fare calcoli, poi vedremo quello che succederà. Ci attendono quattro gare fondamentali, a partitre dalla prossima contro il Frosinone. Che il Benevento regalasse un

pò di punti lo si poteva preventivare, peccato non doverli affrontare ora".

Sul cambio di modulo adottato da Sottil

"Non me lo aspettavo, si è rivelato del tutto azzeccato. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento di Sottil. Voglio anche complimentarmi con Nicola Legrottaglie e il suo staff per l'eccellente preparazione atletica data alla squadra".

Bastano due vittorie per la salvezza?

"Credo di si, sei punti ora pesano in maniera differente".

