Pescara, Sebastiani: "Quel che succederà andrà preso per buono senza sciacallaggi"

vedi letture

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell’attualità del suo club e della possibile ripresa del campionato di Serie B: “La riapertura del centro sportivo? Abbiamo lavorato in questo periodo per sanificare il centro sportivo e ci sembrava giusto aprirlo per chi volesse allenarsi. Chi vuole può riprendere le sessioni: già ieri qualcuno è andato. Se non facciamo attenzione nella Fase 2 rischiamo di ricadere nella Fase 1. Questo periodo sarà un test importante per capire se i contagi diminuiranno. Poi si penserà anche a tornare a giocare, tutti insieme. Al primo posto c'è l'attenzione alla salute. Siamo tutti per ricominciare il campionato, perché i risultati si ottengono sul campo. Questa è una causa di forza maggiore, quel che succederà andrà preso per buono senza sciacallaggi".

Il numero uno del Delfino affronta poi il tema del futuro del sistema calcio: "Tutto il calcio deve pensare a un piano B, la Lega B non può agire in autonomia. Servirà un coordinamento importante da parte della Federazione".