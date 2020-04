Pescara, Sebastiani: "Quelli che dicono di voler fare causa, non so a chi la faranno"

"I dubbi su un'eventuale ripresa degli allenamenti e del torneo sono legati all'aspetto sanitario. È evidente che la cosa più importante riguarda la sicurezza dei lavoratori. Se ci sarà la possibilità di riprendere, bisognerà farlo con determinate condizioni, altrimenti faremo le nostre scelte". Cosi' il presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, in merito all'ipotetica ripresa del campionato di serie B. "Non so cosa potrebbe accadere se non dovesse ripartire il torneo, però credo che questa situazione di emergenza che si è creata, che è come se ci fosse una guerra, e che non ha voluto nessuno, deve farci riflettere perché anche quelli che dicono di voler fare causa, non so a chi faranno causa, forse al Coronavirus. Sinceramente mi viene da sorridere perché non credo ci sia una sola squadra che mesi fa avrebbe voluto fermarsi, o assistere a quello che sta accadendo e contare i morti, quindi credo che in queste situazioni si debba lavorare di sistema. Qualcuno potrà rimanere scontento, ma in una situazione del genere credo che non ci siano né vinti né vincitori, però, ripeto, la nostra idea è quella di riprendere e non lasciare strascichi di alcun tipo, se poi non dovesse succedere ci saranno quelli preposti a prendere le decisioni", le parole riportate da Sportmediaset.