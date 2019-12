© foto di Federico Gaetano

Archiviata la gara di Perugia, in casa Pescara tornano prepotenti i rumors di mercato circa svariati elementi della rosa biancazzurra. Ma a tal proposito, è lapidario il presidente Daniele Sebastiani, che, come riferisce pescarasport24.it, in merito alle trattative future si è così espresso: "A gennaio andremo in vacanza! Scherzi a parte, non è il momento di pensare alle trattative, solo a fine girone d'andata valuteremo come agire".