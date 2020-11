Pescara, Sebastiani rivela: "Dai test sierologici Valdifiori ha scoperto di aver avuto il Covid-19"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani intervenuto ai microfoni di Rete 8 ha svelato che il centrocampista Mirko Valdifiori ha avuto il Covid-19 in passato e che questo ha inciso sulle sue prestazioni in questo avvio di campionato: “Valdifiori ha avuto un problema, ha avuto il covid e non se ne è accorto nemmeno. Lo ha avuto quando il campionato era fermo, ha fatto i test sierologici e si è accorto di essere positivo. - continua Sebastiani - Per questo, anche se è stato asintomatico, qualcosa sta pagando in queste settimane a livello fisico, perché sia parla sempre di uomini e non di robot. Ma ora sta migliorando”.