Pescara, Sebastiani sul mercato: "In difesa stiamo bene, servirà un attaccante di ruolo"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato ai microfoni di Rete8 il successo contro il Monza: "Non ho mai urlato come oggi, abbiamo fatto una grande partita e portato a casa tre punti meritati - riporta Pescarasport24.it -. Dobbiamo andare avanti su questa strada perché non abbiamo fatto nulla. Mercato? In difesa stiamo bene, servirà un attaccante di ruolo perché non possiamo rimanerne con uno solo. C’è un miglioramento dal punto di vista fisico, prima i giocatori camminavano ora corrono, non è una frecciata a nessuno. Per correre bisogna stare bene ed è chiaro che se stai bene ti copri meglio. Oggi sarebbe stato un peccato non aver portato a casa i 3 punti.Il centro sportivo? Non vogliamo lasciare il Poggio, è la nostra casa e stiamo continuando a fare i lavori. Abbiamo un contratto con De Cecco e se possiamo ampliare il discorso sui campi, che ci servono, saremo disposti ad usare anche quello di Silvi".