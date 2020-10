Pescara, Sebastiani sulla cessione: "Nessuna trattativa, a ora è il mio ultimo pensiero"

Si rincorrono nuove voci circa la possibile cessione del Pescara, ma in merito a ciò, dalle colonne de Il Centro, è intervenuto il presidente Daniele Sebastiani: "Non c'è nulla di vero. In questi mesi ho sentito tanti nomi accostati al Pescara, ma non c'è nessuna trattativa. Adesso il mio ultimo pensiero è il capitolo societario, perché ci sono cose molto più importanti da risolvere come la nostra situazione in classifica. Bisogna stare vicini alla squadra e superare questo momento negativo".