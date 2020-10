Pescara, Sebastiani sulla cessione: "Tante chiacchiere e situazioni. Ci sono anche gruppi esteri"

vedi letture

Intervistato dall’edizione abruzzese del TG3 il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato delle voci che vogliono il club prossimo al passaggio di proprietà: “Al momento ci sono tante chiacchiere che m fanno sorridere, ci hanno accostato di tutto e di più e l’unica cosa che m fa piacere è che siano tutti nomi importanti il che vuol dire che il Pescara, tutto sommato, non è da buttare. Io rappresento il 90% di questa società e se faccio una trattativa la faccio con maggioranza ampissima Ci sono tante situazioni, tanti interessi sia per il calcio in generale sia per il Pescara e posso dire che ci sono anche gruppi esteri. - conclude Sebastiani parlando di Oddo – Abbiamo due gare importanti prima della sosta, cerchiamo di fare il massimo e poi tracceremo la linea e prenderemo le decisioni del caso qualora ce ne siano da prendere”.