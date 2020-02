Fino all’ultimo giorno di mercato il Pescara ha cercato di portare in Abruzzo un centravanti di spessore. I nomi erano quelli di Pietro Iemmello e Federico Melchiorri come spiegato dal numero uno biancoazzurro Daniele Sebastiani che a Il Centro ha svelato le offerte fatte: “Volevamo prendere una punta che potesse farci fare un salto di qualità, ma non è andata bene. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma ingaggiare un centravanti tanto per fare non sarebbe servito, volevamo un profilo preciso. - continua Sebastiani – Siamo stati vicini a Iemmello e Melchiorri, ma il Perugia non ha voluto sentire ragioni per nessuno dei due. Per il primo abbiamo offerto 300mila euro cash, più 300 di bonus e il 10% sull’eventuale plusvalenza in caso di riscatto. Un’offerta simile è stata formulata anche per Melchiorri”.