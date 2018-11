Pescara, Sebastiani: "Tenuto testa alla grande al Palermo"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Centro sul momento della sua formazione: "Preoccupato per la sconfitta contro il Palermo? Potrebbe esserlo chi non ha visto la gara. Il risultato è ingannevole e il passivo è stato troppo pesante. In realtà abbiamo disputato una buona gara e oggi andrò al campo per fare i complimenti ai ragazzi. Hanno tenuto testa fino a pochi minuti dalla fine a un avversario fortissimo e sullo 0-1 c'era un calcio di rigore netto a nostro favore per fallo su Gravillon. Ma noi non ci lamentiamo, andiamo avanti e pensiamo già alla prossima partita contro l'Ascoli"