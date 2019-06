Pescara, Sebastiani: "Tumminello ci interessa. Brugman piace in Serie A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di rete8.it, Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato così del mercato della sua squadra: "Daniel Ciofani? Abbiamo provato a prenderlo a gennaio, ma non è stato possibile. Se era incedibile in A, penso che lo sarà a maggior ragione in B, visto che il Frosinone farà sicuramente un campionato di vertice. Penso che si tratti di una pista tramontata. Tumminello? E' un giovane di grande prospettiva a cui guardiamo con attenzione... Kanoutè al Parma? Per struttura fisica e mezzi tecnici, sono convinto che possa fare meglio in A piuttosto che in B. Interessa al Parma, già da gennaio. E' uno dei profili più importanti che abbiamo a Pescara. Brugman? Sicuramente ha tanti estimatori, anche in A. Se vorrà restare a Pescara, saremo i primi a esserne felici, diversamente noi non tratteniamo nessuno. Perrotta al Bari? Loro vogliono allestire una squadra per vincere il campionato, questo è fuori discussione. Si tratta di una piazza importante, con una proprietà importantissima. De Laurentiis non è andato a Bari per perdere tempo. Perrotta in C può essere un valore aggiunto. Al momento non ci ha chiamato nessuno, quando lo faranno valuteremo il da farsi. Palmiero l'eventuale sostituto di Brugman? Ha fatto molto bene a Cosenza, è un giocatore che ha fatto la gavetta giusta e che ha grandi qualità. In caso di partenza di Brugman, Palmiero è uno di quelli che potrebbero sostituirlo. Attacco da rifare? Qui ci sarà un po' da aspettare...".