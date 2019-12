Pescara, Sebastiani: "Zauri è a rischio? Assolutamente no"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davanti alle telecamere di Rete8, come riferisce pescarasport24.it, ha parlato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Che torna nuovamente a precisare che la posizione di mister Luciano Zauri, che tutto ora vogliono nuovamente in discussione, è salda: "Quando si perde è chiaro che si è arrabbiati e delusi, la situazione è nella massima normalità perché noi sappiamo quale è il nostro percorso, quello che vogliamo fare e chiesto all'allenatore e ai ragazzi, ci sono degli incidenti di percorso e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Zauri è a rischio? Assolutamente no, voi mi conoscete troppo bene non sono uno di quelli che mette in discussione un progetto dopo una sconfitta. Dovremo essere bravi a ricompattarci subito perché ci aspetteranno 3 partite importanti e siamo tutti quanti lì per fare molto bene".

Nota poi sul mercato: "Finiamo il girone d'andata e poi avremo un mese per lavorare. Non si fanno né nomi e nemmeno ipotesi perché il Pescara è una piazza ambita che in qualche modo dà anche fastidio. Se oggi dovessero uscire dei nomi ci metteremo in difficoltà da soli, lavoreremo a fari spenti come abbiamo sempre fatto, abbiamo delle idee molto chiare. Durante il mercato faremo sicuramente qualcosa. Quale reparto intervenire? Il reparto dipenderà molto da chi deciderà alla fine di questo primo percorso del campionato di non voler continuare".