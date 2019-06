Pescara, sfida all’Empoli per Dezi del Parma

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro di Jacopo Dezi, centrocampista classe ‘92 di proprietà del Parma, sembra essere in Serie B con due club ambiziosi pronti a sfidarsi per il suo cartellino. Si tratta dell’Empoli e del Pescara. Quest’ultimo club lo ha messo infatti in cima alla lista dei sostituti del probabile partente Gaston Brugman, che potrebbe finire proprio al Parma nonostante le smentite. Lo riferisce Pescarasport24.it, spiegando che un altro profilo che interessa in mezzo al campo è quello di Federico Proia, classe ‘96, del Cittadella.