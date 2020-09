Pescara, si alza il pressing per Ceravolo. L'attaccante è in uscita dalla Cremonese

La Cremonese sembra aver deciso di fare a meno di Fabio Ceravolo per la prossima stagione dopo una stagione piuttosto deludente (26 presenze e due reti) che però non sembra aver scoraggiato eventuali pretendenti. Su tutte ci sarebbe il Pescara, club che cerca una prima punta per lo scacchiere di Oddo, e che nelle ultime ore avrebbe alzato il pressing per il classe ‘87 che potrebbe rappresentare un’ottima occasione a un prezzo piuttosto abbordabile. Lo riferisce Pescarasport24.it