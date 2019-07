Pescara, si avvicina Brunori Sandri. Al Parma va Brugman

© foto di Federico Gaetano

Possibile che presto si concretizzi uno scambio sull'asse Pescara-Parma. Stando a quanto riferito da pescarasport24.it, è stato infatti trovato l'accordo tra i club per il trasferimento in Abruzzo dell'attaccante Matteo Brunori Sandri che, con l'aggiunta soldi, sarà la pedina di scambio per portare a Parma il centrocampista Gaston Brugman. L'affare è in fase avanzata, siamo allo scambio di documenti.