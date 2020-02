© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara fino all’ultimo giorno di mercato ha provato ad acquistare un centravanti per fare il salto di qualità – Iemmello e Melchiorri del Perugia gli obiettivi – nella seconda parte di stagione senza però riuscirci. Il club abruzzese però, come riferisce Pescarasport24.it, non avrebbe però ancora perso le speranze per rinforzare l’attacco e starebbe guardando al mercato degli svincolati. In cima alla lista ci sarebbe Alessandro Matri, che però è seguito da alcuni club di massima Serie e non vorrebbe allontanarsi troppo da Milano. Le alternative sarebbero due vecchie conoscenze del nostro calcio: Oba Oba Martins, classe ‘84 offerto nelle scorse settimana al Monza in Serie C, e Valeri Bojinov, classe ‘86 attualmente svincolato dopo l’esperienza con il Botev Vratsa.