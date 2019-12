Pescara, si guarda anche al futuro: obiettivo Diakite dell'Agnonese

© foto di Lorenzo Ansaldi

Il Pescara non guarda solo al mercato invernale, ma anche al futuro. Il direttore sportivo Antonio Bocchetti infatti è stato visto sugli spalti in occassione della sfida fra il Matelica e l’Agnonese per osservare un giocatore del club marchigiano. Si tratta, come riferisce Il Centro, del terzino destro Salim Diakite, classe 2000. Un possibile innesto in ottica futura per rinforzare la difesa pescarese.