Pescara, si lavora a un doppio colpo in casa Atalanta: Capone e Bellanova

Il Pescara nei prossimi giorni potrebbe chiudere una doppia operazione in entrata con l’Atalanta. Il primo arrivo, quello che è ormai a un passo, sarà quello di Christian Capone, esterno offensivo classe ‘99 che Oddo ha allenato a Perugia, il secondo invece riguarda Raoul Bellanova, terzino classe 2000 che ha vestito le maglie di Milan e Bordeaux prima di approdare in nerazzurro. Un affare quest’ultimo quasi concluso come riporta Pescarasport24.it che potrebbe complicarsi solo per l’inserimento di una squadra di Serie A che possa garantire minutaggio al giovane difensore.