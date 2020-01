© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Come riporta TuttoSport, il Pescara tratta con l'Ascoli per il ritorno di Raffaele Pucino. Il laterale difensivo ha vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2014/15: la dirigenza del Delfino ha individuato in lui il giusto rinforzo per puntellare il reparto arretrato a disposizione di mister Legrottaglie.