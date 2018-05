Pescara, si prepara il futuro: Celli della Fidelis Andria firma per tre anni

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dopo un'annata piuttosto deludente, il Pescara guarda già avanti sul mercato, nonostante manchi ancora chiarezza sulla posizione dell'allenatore Pillon. Come si legge su gianlucadimarzio.com, gli abruzzesi avrebbero già chiuso un acquisto in ottica della prossima stagione: Alessandro Celli, giovane difensore classe '97 della Fidelis Andria, ha firmato un contratto di tre anni da free agent, dato che era in scadenza con la società pugliese.