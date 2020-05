Pescara, si scalda il mercato della difesa: Xhemajli e Ferrarini nel mirino

Il Pescara, in attesa di capire se si potrà ripartire, si guarda attorno per rinforzare la rosa nella prossima stagione. È sopratutto la difesa al centro dei pensieri del club abruzzese secondo quanto riportato da Il Centro in edicola con due nomi sul taccuino: Arbenit Xhemajli e Gabriele Ferrarini. Il primo, classe '98, è un centrale che gioca nel Neuchatel Xamax, il secondo, classe 2000, un terzino destro in forza alla Pistoiese, ma di proprietà della Fiorentina.