Pescara, si stringe per Daniel Ciofani. Il giocatore ha detto sì

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Pescara è alla caccia di un centravanti affidabile per la prossima stagione e torna a puntare su Daniel Ciofani del Frosinone. Un calciatore già cercato a gennaio quando poi non se ne fece nulla. Il giocatore avrebbe dato il suo assenso allo sbarco in Abruzzo, dove gioca già il fratello Matteo, e ora si attende solo l’incontro decisivo con il club ciociaro come riporta Tuttosport.