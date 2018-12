Pescara, Simic e un terzino mancino per rinforzare la difesa

© foto di PHOTOVIEWS

A gennaio il Pescara andrà alla caccia di rinforzi anche in difesa con l’obiettivo di portare alla corte di Pillon un difensore capace di coprire più ruoli e un terzino. Per il primo il nome ricorrente è quello di Stefan Simic, classe ‘95 del Milan, che potrebbe salutare visto il poco spazio trovato in rossonero per un nuovo prestito dopo quello di Crotone. Un giocatore che può agire sia centralmente che sulla fascia destra, ma il cuoi arrivo non chiuderebbe a quello di un terzino a quel punto mancino. Come riferisce Pescarasport24.it il nome in cima alla lista è quello di Filippo Costa della SPAL, mentre le alternative portano a Cristian Dell’Orco del Sassuolo, Marco Sala dell’Arezzo (di proprietà dell’Inter), Arkadiusz Reca dell’Atalanta e infine Jean-Lambert Evans del Gozzano.