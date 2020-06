Pescara, sirene bulgare per Chochev. Ci pensa il neopromosso CSKA 1948 Sofia

Secondo quanto rivelato da Sportaòl.bg il CSKA 1948 Sofia, club neopromosso nella massima serie bulgara, avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione Ivaylo Chochev del Pescara. Al centrocampista classe ‘93, che in questa stagione è rimasto a lungo fermo per un infortunio, il club bulgaro sarebbe pronto a offrire uno stipendio importante per riportarlo in patria. Per Chochev si tratterebbe di un quasi ritorno avendo giocato dal 2012 al 2014 nel CSKA Sofia pre fallimento da cui poi sono nati i due club che si affronteranno per la prima volta nella prossima stagione.