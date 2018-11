Pescara, sogno Lapadula per l'attacco. Trotta e Perica le alternative

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sogno proibito di gennaio per il Pescara è Gianluca Lapadula, attaccante che al Genoa sta trovando poco spazio. Un sogno che a causa dei costi rischia di restare tale, visti gli alti costi che comporterebbe riportarlo in biancoazzurro, per la società abruzzese che nel mercato di riparazione andrà comunque alla ricerca di un centravanti di peso. I nomi sul taccuino della dirigenza sono quelli di Marcello Trotta del Sassuolo e di Stipe Perica del Frosinone. Il primo, come spiega Il Centro, è in uscita dal club emiliano e ha estimatori in Serie A (Chievo e Bologna su tutte) ed era stato già cercato dal ds Leone ai tempi della Serie A; il secondo invece dovrebbe tornare all’Udinese, che ne detiene il cartellino, per poi essere girato altrove: anche qui gli estimatori non mancano con Middlesbrough e Hellas Verona sulle tracce del croato e anche in questo caso Leone l’aveva già cercato in passato senza trovare però l’accordo. Ora, riporta Pescarasport24.it, potrebbe esserci un nuovo tentativo in vista di gennaio.