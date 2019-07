© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c’è solo il Parma sulle tracce del regista Gaston Brugman del Pescara. Sull’uruguayano infatti ci sono anche due club esteri che avrebbero effettuato dei sondaggi con l’entourage del giocatore. Si tratta dell’Eibar in Spagna e del PAOK Salonicco in Grecia. Lo riferisce Pescarasport24.it.