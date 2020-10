Pescara, sondaggio per l'esperto centravanti Pazzini. Ma al momento nessuna offerta

Il Pescara continua a guardarsi attorno alla ricerca di qualche rinforzo da pescare nel mercato degli svincolati. Per l’attacco il club ha effettuato un sondaggio esplorativo con Gianpaolo Pazzini, libero dopo la fine dell’esperienza all’Hellas Verona, per capire le intenzioni dell’esperto centravanti. Solo un sondaggio e nulla di concreto al momento anche perché il giocatore non vorrebbe allontanarsi troppo dalla città in cui si è stabilito. Lo riferisce Pescarasport24.it.