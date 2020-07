Pescara, Sottil: "Buone risposte con il Venezia. Sto lavorando sull'autostima del gruppo"

Conferenza stampa per mister Sottil alla vigilia di Pescara-Frosinone, in programma domani alle ore 18:45 allo stadio Adriatico. Il tecnico biancazzurro non potrà contare su Galano, squalificato dopo il rosso rimediato a Venezia e salterà 3 turni, la società si sta muovendo per un ricorso per diminuire la stangata ricevuta dal giudice sportivo. Intanto Sottil potrebbe scherarsi con un 3-4-2-1 oppure un 4-3-3. Le parole del tecnico in conferenza stampa: “A Venezia abbiamo fatto bene con un sistema di gioco, mentre nel secondo tempo sia per l’inferiorità numerica sia per riprendere il risultato ho deciso di metterci in un’altra maniera. Sono due soluzioni valide e deciderò tra oggi e domani mattina come metterci. L’assenza di Galano peserà ma ci saranno altri calciatori disponibili pronto a sostituirlo".

Le 3 giornate di squalifica?

"Eccessive, spero che il ricorso della società faccia capire l’episodio, non c’è stato nessun pugno ma un cenno di una mano sul volto".

Memushaj?

"E’ un giocatore straordinario, lui è capace di fare tutto ed ha un talento che gli permette di adattarsi e ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo. Davanti la difesa può far girare palla e potrebbe essere una soluzione valida".

Perché tutte queste difficoltà?

"Le annate sono tutte diverse. E’ stata una stagione particolare ed il cambio di allenatori può subentrare all’interno della squadra delle incertezze e non hanno sistemi di gioco e quando non arrivano i risultati si rischia di perdere l’autostima. In questi giorni ho lavorato molto su questo e ho sempre detto che le partite non saranno facili ma nel secondo tempo di Venezia ho avuto buone risposte, questa squadra è viva e ho fatto i complimenti ai ragazzi. Il pareggio è meritato e potevamo vincerla e nonostante l’uomo in meno hanno dimostrato di voler portare a casa il risultato, gli schiaffi non dobbiamo riceverli ma darli".

Il Frosinone?

"È una squadra di grande blasone per poter vincere il campionato. Hanno delle defezioni ma manterranno la loro identità, utilizzano la difesa a 3, in attacco hanno giocatori validi. Nonostante abbiano perso qualche giocatore hanno molte qualità e sanno giocare a calcio".

Palmiero? È chiaro che dovrò fare delle valutazioni perché siamo in un “frullatore”, dove si gioca sempre e non c’è tempo di allenarsi. Consapevole della scelta che ho fatto ho preso una squadra senza poter incedere molto e molti vengono da un lungo stop. Palmiero, dopo il lookdown, ha giocato poco e niente e messo in campo subito potrebbe avere un rimbalzo negativo ed è normale. Quando non si ha la continuità e non hai i 90 minuti nelle gambe puoi accusare qualcosa e sta a me coinvolgere il gruppo e mantenere l’ossatura e far girare i giocatori per mantenere le ossature fisiche".

Scegliere se giocare con la difesa a 3 o 4?

"Guardo sempre l’avversario cercando di dare l’autostima nei nostri mezzi. Abbiamo valutato il Frosinone e faremo il punto sul quadro fisico e cercherò di mettere in campo la formazione più adatta".

Giocare a specchio?

"Si può fare, è un periodo particolare dove non mi sono mai trovato e dovrò cercare di gestire le forze fisiche e mettere i giocatori nelle loro condizioni. Abbiamo il 4-3-3 dove ci sono giocatori adatti. Ho cercato di passare a questi giocatori la “cazzimma” e secondo me nel calcio si può parlare di qualsiasi cosa ma in queste partite sarà un crescendo e senza fame e determinazione non si andrà da nessuna parte e se rimarrà vuoti, hanno dato una buona risposta. Cercheremo di mettere insieme il primo tempo con il Perugia con il secondo tempo di Venezia per cercare di dare continuità. Dobbiamo concentrarci molto sulla fase difensiva, molto concentrati a concedere meno sbavature e andranno messi appunto in 90 minuti di grande livello".

Zappa e Clemenza più freschi mentalmente?

"Sono d’accordo. Bisogna cercare di valutare le caratteristiche tecnico-tattiche ed in questo momento la cosa importante sarà andare in campa un po' sbarazzini. Zappa è molto pimpante che ha fatto un bel gol a Venezia mentre Clemenza ha fatto un buon assist. Ho cercato di azzerare tutto mettendo al centro dell’attenzione tutti quanti e mettere nei rispettivi ruoli i ragazzi".

Balzano?

"È un giocatore di grande affidabilità che si è messo subito a disposizione. Ha dimostrato di essere all’interno del progetto al 200%. Sono tutti a disposizione, quando parlo di acciacchi intendo dire qualcosa di superato, purtroppo Galano è squalificato. Rientra Melegoni a disposizione mentre Campagnaro sta recuperando potrebbe essere utilizzato. E’ una partita che dovremmo centrare con il massimo punteggio. Giochiamo in casa e l’importanza sul piatto è tanta e se dovessimo fare un risultato pieno sarebbe tanta roba. Zappa è un giocatore che ha la propulsione di innescarsi negli ultimi 30 metri sia a più agio.”