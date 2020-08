Pescara, Sottil: "Dobbiamo pensare solo alla vittoria. Bruno? Preferisco non rispondere"

Il tecnico del Pescara Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno della sfida play out contro il Perugia partendo sull’episodio che ha visto Bruno protagonista: “Preferisco non rispondere, non ho nulla da dire. Lascio perdere le polemiche. - continua poi Sottil come riporta Pescarasport24.it - Ora è il momento della verità, dopo aver vinto la prima ora ci attende un’altra partita da affrontare con coraggio, senza calcoli o ragionamenti. Bisognerà giocare per vincere e nella nostra testa dovrà esserci solo questo obiettivo. Conosciamo il valore del Perugia e noi dovremo ripartire dal secondo tempo dell’andata. Bisognerà essere lucidi, leggere tutte le mini partite che ci saranno nel corso dei novanta minuti e mettere in campo tanta cattiveria calcistica. Ho convocato tutto il gruppo per essere compatti anche se Drudi ha poche possibilità di essere della sfida. I ragazzi sono pronti a tutto, si allenano sempre anche sui calci di rigore e quindi ogni cosa è stata provata”.