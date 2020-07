Pescara, Sottil: "Punto pesante. Rosso a Galano esagerato. Due vittorie per la salvezza"

È soddisfatto Andrea Sottil, tecnico del Pescara, del pareggio acciuffato sul campo del Venezia: "Siamo partiti abbastanza bene, poi l'espulsione ha complicato i nostri piani. I ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi e, nonostante l'inferiorità numerica, abbiamo fatto una grande prestazione. Siamo vivi e l'abbiamo dimostrato sul campo".

Sui cambi effettuati rivelatisi decisivi

"Balzano l'ho inserito per avere più equilibrio, Kastanos era un'arma in più sulle conclusioni da fuori area. Il valore di Clemenza lo conosciamo tutti, può darci una grossa mano".

Sull'episodio dell'espulsione di Galano

"Per me è un rosso esagerato. Quando si espelle un giocatore ci deve essere un motivo grave, in questo frangente l'arbitro poteva ammonire entrambi i protagonisti ma non ha avuto buon senso".

Quanto conta questo pareggio?

"È un pareggio che pesa tanto per come si era messa la partita. Sapevamo di affrontare un avversario non facile ma abbiamo risposto con una prestazione gagliarda, vigorosa ed importante. Con due vittorie conto di

raggiungere la salvezza e ora pensiamo solo a quello".

Sui cambiamenti tattici apportati nella ripresa

"Ho cambiato modulo per evitare un secondo tempo votato alla sola fase difensiva. La difesa a tre mi piace ed abbiamo le caratteristiche per proporla. Anche se non abbiamo il tempo necessario per prepararlo,

potremmo adottare il 3-4-1-2 nelle prossime partite".

Dichiarazioni riportate da forzapescara.com.