Pescara, speranze per Bjarnason: se non trova squadra può tornare

In casa Pescara si può solo attendere e sperare per quanto riguarda lo svincolato Birkir Bjarnason (31): se il vichingo non dovesse trovare squadra entro la fine del mese, potrebbe anche riconsiderare un rilancio all’Adriatico con netto ridimensionamento dell’ingaggio. Tante idee, alcune urgenze, ma la società biancazzurra come le altre continua la sua fase di attesa e riflessione. A riportarlo è Il Messaggero.