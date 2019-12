Pescara, spunta anche Citro del Frosinone per rinforzare l'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara continua a guardarsi attorno alla caccia di una punta per il mercato di gennaio con un nome nuovo che sta scalando le posizioni in vista della riapertura dei trasferimenti. Si tratta di Nicola Citro, classe ‘89, in uscita dal Frosinone con cui ha un contratto fino al 2021. Un profilo che piace molto e che sembra alla portata del club abruzzese che già sabato, in occasione della sfida fra le due squadre, potrebbe iniziare a imbastire una trattativa coi ciociari come riporta Pescarasport24.it.