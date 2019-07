© foto di Alex Zambroni

Non solo Tumminello. Il Pescara in vista della prossima stagione avrebbe bloccato un altro attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Si tratta, come rivela Pescarasport24.it, di Guido Gomez, classe ‘94, svincolato dopo l’esperienza al Renate. Il giocatore piace a molti club di Serie C, ma gli abruzzesi sarebbero in vantaggio dandogli così la possibilità di approdare in cadetteria.