© foto di Giuseppe Scialla

Il Pescara nella prossima stagione rinnoverà in maniera radicale il proprio attacco che andare incontro alle esigenze del neo tecnico Zauri. Da un lato si cercherà di trattenere ancora per una stagione Riccardo Sottil dalla Fiorentina rinnovando il prestito anche se i tempi d’attesa sono piuttosto lunghi visto il cambi di proprietà in casa viola (dove piace anche il terzino Luca Ranieri). Per il ruolo di centravanti invece l’obiettivo è Riccardo Moreo, classe ‘96, del Prato autore di 20 reti in 32 partite in Serie D. Un investimento in ottica futura anche se bisognerà battere la concorrenza dell’Empoli che pare in vantaggio al momento.