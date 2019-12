© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Con la panchina di Luciano Zauri che continua a traballare, nonostante le rassicurazioni del presidente Sebastiani in attesa delle due ultime gare dell’anno (Livorno e Chievo), in casa Pescara iniziano a farsi i primi nomi sui possibili sostituti. Secondo quanto riportato da Il Centro i candidati sono Roberto Stellone, ex Frosinone e Palermo, e Pasquale Marino, ultima avventura allo Spezia e già sulla panchina biancoazzurra nel 2013-14.