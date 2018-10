Pescara, squadra tornata a lavoro in vista del Cosenza

© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta rimediata contro il Cittadella, il Pescara oggi è tornato ad allenarsi. Seduta al mattino per i Biancazzurri in vista della prossima partita contro il Cosenza in programma martedì 30 alle ore 21.00 presso lo Stadio San Vito-Gigi Marulla. Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Differenziato per Franck Kanoutè. Terapie per Giuseppe Scalera e Gaston Brugman (affaticamento muscolare); indisponibile Christian Capone in convalescenza e giornata di permesso per Michele Fornasier. Domani al termine dell’allenamento, intorno alle 12.20, conferenza stampa del tecnico Giuseppe Pillon per presentare la sfida del turno infrasettimanale.