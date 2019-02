© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida di domani contro il Padova in giro per Pescara sono apparsi diversi striscioni che invitano il pubblico a riempire l’Adriatico per dare una spinta alla squadra abruzzese verso la vittoria e la corsa promozione. “Riempiamo l’Adriatico” è il messaggio della tifoseria rivolta all’intera cittadinanza.