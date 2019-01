Pescara, su Cocco piomba l'Ascoli. Il giocatore pronto al sì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Ascoli per rinforzare il reparto offensivo punta tutto su Andrea Cocco in uscita dal Pescara e molto richiesto in Serie C, in particolare dal Pordenone. Il centravanti classe ‘86 vorrebbe rimettersi in gioco, dopo la parentesi negativa in biancoazzurro, dalla Serie B e avrebbe per questo messo in stand-by le offerte dalla terza serie in attesa di quella dell’Ascoli, ritenuto il club giusto in cui cercare rilancio in questa seconda parte della stagione. Lo riferisce Tuttoascolicalcio.it.