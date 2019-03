© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene di mercato per Filippo Melegoni, centrocampista classe 1999 di proprietà dell'Atalanta attualmente in prestito al Pescara. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il giocatore sarebbe finito nel mirino della Juventus che starebbe puntando all'acquisto del cartellino per poi girarlo nuovamente in prestito al Delfino.