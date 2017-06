Pescara, summit in vista per il rinnovo di Nicastro

© foto di Federico Gaetano

Francesco Nicastro ha fatto bene a Perugia, torna a Pescara per fine prestito e Zeman ha intenzione di puntarci. Come attaccante esterno può avere le caratteristiche giuste per esplodere definitivamente alla corte del boemo. E per le prossime ore è stato fissato un incontro per prolungare il contratto di un anno: dal 2018 al 2019. A riferirlo è stato Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il suo blog.