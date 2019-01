© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Pescara starebbe pensando di riunire i fratelli Ciofani in questo mercato invernale. Il terzino Matteo è già in forza ai biancoazzurri che ora per rinforzare l’attacco con una prima punta di peso stanno pensando proprio all’altro Ciofani, Daniel, che non appare più intoccabile a Frosinone. Lo riferisce Pescarasport24.it che ricorda come sul giocatore ci sia anche la Cremonese, ma il centravanti sarebbe stuzzicato dalla possibilità di ritrovare il fratello. I rapporti fra le due società sono ottimi, come testimoniano i tanti affari fatti in passato, e questo potrebbe favorire lo sbarco di Daniel Ciofani a Pescara.