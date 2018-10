Pescara, terapie per Antonucci, Scognamiglio e Gravillon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa degli allenamenti per il Pescara di mister Bepi Pillon al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Lavoro di attivazione aerobico divisi in due gruppi tra campo e palestra, a seguire esercitazioni di possesso palla e lavoro tecnico tra i pali per i portieri. Terapie per Mirko Antonucci, Gennaro Scognamiglio e Andrew Gravillon (contusione al piede). Ledian Memushaj sarà impegnato fino al 15 ottobre con la nazionale Albanese prima di tornare in Italia e riaggregarsi al gruppo, stesso iter per il guineano Josè Machin impegnato nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa il 13 ottobre nella Repubblica di Guinea e il 16 ottobre in Madagascar. Anche Elhan Kastrati e Filippo Melegoni impegnati con le rispettive nazionali giovanili.