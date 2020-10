Pescara, terapie per Drudi. Domani tamponi, allenamento e partenza per Lecce

Proseguono i lavori in casa Pescara in vista della prossima trasferta di Lecce, che vedrà i biancazzurri scendere in campo per la sesta giornata BKT. Prevenzione, attivazione in palestra e lavoro tattico su campo con partitella finale per tutto il gruppo. Terapie per Mirko Drudi. Domani previsti tamponi al mattino, seduta di allenamento al Delfino Training Center, pranzo presso EkkHotel e partenza alla volta di Lecce. Domani mattina prevista video conferenza di mister Massimo Oddo con inizio indicativo ore 12:00.