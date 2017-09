Pescara, terapie per quattro calciatori. Assenti i nazionali

Fonte: www.pescaracalcio.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il lavoro dei Biancazzurri al centro tecnico sportivo “Poggio degli Ulivi”, in vista della prossima sfida di Campionato Serie B ConTe.it Pescara-Frosinone in programma venerdì 8 settembre con inizio ore 20,30 allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”.

Lavoro tattico nella mattinata odierna per i ragazzi di mister Zdenek Zeman. Seduta di terapia per Leonardo Mancuso, Emmanuel Latte Lath, Ransford Selasi e Hugo Campagnaro. Assenti per impegni di nazionale Ferdinando Del Sole e Christian Capone.

Domani prevista seduta di allenamento al mattino.